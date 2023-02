Cratera traz riscos e causa acidentes na rodovia Transcoqueiro

Uma cratera que abriu há pelo menos três meses, na rodovia Transcoqueiro, entre as passagens Erasmo Braga e Jarbas Passarinho, localizadas entre a divisa de Belém e Ananindeua, é motivo de denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter. Segundo relatos, acidentes no local são constantes devido ao buraco que está cada vez maior.

De acordo com os denunciantes, o problema iniciou pequeno e, com o passar do tempo, se tornou uma cratera larga e profunda que ocupa metade do trecho citado da rodovia.

Com o período chuvoso, a cratera fica cheia de água e alguns motoristas não enxergam a profundidade e acabam caindo no local. Segundo a reclamação, na maioria dos casos, os acidentes são graves e deixam feridos.

VEJA MAIS



A estudante Alexssandra Rodrigues, de 25 anos, lembra do acidente mais recente que ocorreu no trecho, envolvendo uma jovem que pilotava uma moto. "Tem uns 20 dias que uma moça caiu com a moto no buraco e se machucou. Ela foi socorrida, levada para o hospital e a moto ficou no buraco por dois dias. Não sabemos o estado de saúde dela, mas foi grave", diz.

A leitora conta que esse tipo de situação é comum no local, já que o buraco "engana" motoristas que não conhecem a estrada, acreditando ser um espaço raso e optando por se arriscar passando por cima.

Outra situação preocupante é o perigo que os pedestres sofrem, pois os carros sobem as calçadas na tentativa de desviar do buraco, o que pode ocasionar atropelamentos. "Praticamente, só funciona uma via. A área escolhida por quem precisa passar pelo buraco é a calçada e isso é um perigo porque todo mundo quer ter preferência", declara Alexssandra.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para as prefeituras dos municípios de Belém e Ananindeua e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Carolina Mota, sob supervisão de Camila Moreira