Em Outeiro, maré alta destrói obra e moradores sofrem com a falta de saneamento

Denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter mostram a obra de construção do barranco e calçadão de Outeiro, distrito de Belém, na avenida Beira Mar, onde fica o estacionamento da Praia Grande, sendo derrubada pelo alto nível da maré, que atingiu o local por volta das 12h da última terça-feira (22).

Nas imagens, é possível observar moradores retirando uma moto que aparece atolada e caída em uma grande poça de água. Segundo a denúncia, o veículo foi atingido por conta da força da água.

Uma moradora, que optou por não se identificar, conta que a maioria das ruas que fica nas proximidades da Praia Grande são feitas de barro e terra batida. Com a maré alta que atinge as vias, buracos largos e profundos são criados, podendo causar acidentes.

VEJA MAIS

"Sempre que a maré enche, a água invade as ruas, que ficam repletas de buracos e poças de água, além de alagamentos. Quem não conhece, acha que dá pra passar, mas não dá, pois os buracos são profundos, fora a lama que tem, e aí acontece esses atolamentos", explicou a moradora.

A denunciante afirma que, além da maré alta, há a falta de serviços básicos, como drenagem e escoamento, pavimentação asfáltica e outros serviços essenciais para a comunidade.

"A maré enche quase o tempo todo e, quando chove, aumenta ainda mais. A prefeitura, sabendo disso, deveria realizar obras mais resistentes e pensadas para isso, assim como deveria olhar mais para as famílias que vivem no bairro. A gente não quer orla, a gente quer asfalto na rua", conta.

Os moradores do distrito afirmam que as necessidades estão onde as equipes de trabalho não entram, pois as obras estão sendo direcionadas apenas para o turismo e movimentação. "Os trabalhos não estão sendo feitos pra gente daqui, estão pensando só em quem vem visitar", lamenta uma denunciantes.

A Redação Integrada do Grupo Liberal procurou a Agência Distrital de Outeiro (Arout) e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o WhatsApp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)