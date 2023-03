Em Outeiro, condutores trafegam de modo irregular na avenida Paulo Costa

A falta de fiscalização, de sinal de trânsito e de faixa de pedestres na avenida Paulo Costa, localizada em Água Boa, no distrito de Outeiro, está causando transtornos para quem trafega na área. Na última quinta-feira (2), uma denunciante flagrou uma pessoa transportando duas crianças em uma moto. Nas imagens, é possível ver que uma delas arrasta o pé no chão durante o percurso, devido ao peso da moto.

Segundo informações, os problemas de falta de fiscalização e sinalização na via são recorrentes há cerca de dois anos. As denúncias afirmam que a avenida Paulo Costa precisa de atenção, porque é a via dá acesso às praias de Outeiro e recebe fluxo grande de veículos.

A denunciante anônima diz que sempre passa pelo local quando vai buscar os filhos na escola e que são comuns as cenas de imprudência. "Estou morando aqui há um ano e, desde que vim para o distrito, é rotineiro esse tipo de imprudência e irregularidade no trânsito. Não tem nenhum sinal e, de vez em quando, ocorrem acidentes com motocicletas", contou.

"Além de ser um lugar que uso todos os dias para me locomover, há muitas crianças nessa via. Todos os dias, elas precisam atravessar a rua para ir para suas escolas e essas travessia são muito perigosas devido à falta de sinal e faixa de pedestre", pontuou a denunciante anônima.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que irá realizar uma visita técnica para embasar um planejamento da revitalização da sinalização da via. “Em caso de flagrante, ocorre a autuação do veículo. Pela legislação vigente, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o agente só pode autuar mediante flagrante e não pode aplicar multas com base em fotos e vídeos feitos por usuários”, diz o comunicado. “Daí a importância de denunciar à Semob. As autuações por vídeos só podem ser feitas por equipamentos regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), como radar e câmeras de videomonitoramento”, informou o órgão.

A reportagem solicitou nota também para Administração Regional de Outeiro (Arout) e aguarda retorno do órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)