Peça de ônibus cai durante percurso no túnel do Entroncamento, em Belém

Usuários da linha B do Pedreira Lomas (940) foram surpreendidos com a queda de uma peça do veículo durante o percurso do coletivo pelo túnel do Entroncamento, em Belém, na última quarta-feira (1º). A situação causou transtornos aos passageiros que tiveram que esperar o próximo transporte da linha dentro do túnel.

Durante a espera, como os usuários precisaram descer do ônibus, uma pessoa caiu em um buraco que fica no túnel, na área de pedestres. O passageiro, que aparentemente machucou o pé na queda, conseguiu se levantar com a ajuda de outros usuários da linha.

Essa é a peça que caiu durante o trajeto do ônibus Pedreira Lomas (Divulgação / Eu Repórter)



O vigia Anderson Carvalho, um dos passageiros que estava no veículo no dia do ocorrido, contou sobre a situação para a equipe do Eu Repórter. Ele estava voltando do trabalho para casa quando o ônibus precisou parar. "Na descida do túnel do Entroncamento, o ônibus passou por um buraco que tem sentido Ananindeua-Belém e só escutamos o barulho da peça caindo. Por causa da velocidade que descia, o motorista freou um pouco mais a frente", disse.

Ele conta que se sente constrangido e desrespeitado. "É humilhante ter que passar por essa situação. Sem contar que quando veio o outro ônibus, as pessoas vieram penduradas nas portas e as que estavam dentro ficavam espremidas no calor e com mais um atraso nas suas idas para escolas e trabalhos", desabafou.

Os usuários reclamam dos constantes problemas que ocorrem na linha e do sucateamento da frota que faz esse trajeto. Nos dias 27 e 28 de fevereiro, por exemplo, não teve ônibus por conta da greve e isso prejudicou os usuários, denunciam os passageiros.

Sobre a situação, o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário da capital (Setransbel) informou, por meio de nota, que a empresa associada está apurando o que de fato aconteceu para o incidente.

"A realocação dos passageiros, para o outro ônibus, ocorreu logo em seguida. Sobre a paralisação dos rodoviários que trabalham na linha citada, a interrupção aconteceu na manhã do dia 28/02(ontem), sendo normalizado às 8h15 do mesmo dia, conforme noticiado pela imprensa", comunicou o Sindicato.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também enviou um comunicado no qual diz que realiza um cronograma regular de vistoria preventiva em todas as empresas que possuem garagem e terminais de linha em Belém, que operam linhas dentro do município.

"A vistoria avalia o estado de conservação do veículo e a sua situação legal. Constatadas irregularidades, como a redução de frota, descumprimento de horários e ausência de condições mecânicas de veículos, a empresa é autuada", disse a Semob.

A Semob acrescentou que, em casos de falha mecânica, quando acionada, cabe à autarquia fiscalizar, autuar e solicitar a remoção do veículo. "Daí a importância de denunciar. A autarquia disponibiliza seus canais de atendimento para que essas denúncias ocorridas em Belém, sejam averiguadas e providências sejam tomadas", comunicou.

As reclamações e denúncias podem ser formalizadas à Ouvidoria, pelo site da Semob, pelo e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou pelo WhatsApp (91) 98415-4587.

No momento da denúncia, é importante informar a data, hora, local, o código alfanumérico (número que fica na lateral e parte traseira do ônibus) e descrever a situação denunciada, para que os agentes de transporte possam identificar a empresa e operadores, além de averiguar a denúncia e tomar providências cabíveis.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)