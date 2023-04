Outeiro: moradores alertam que estrutura da orla está deteriorada; a Agência Distrital isolou a área

A orla da praia do Barro Branco, localizada no bairro Água Boa, no distrito de Outeiro, em Belém, está com a estrutura comprometida. A falta de manutenção, apontada por moradores da área, levou ao desmoronamento de algumas partes. O acesso a alguns trechos precisou ser interditado por conta dos incidentes. A área afetada é próxima à Escola Municipal Pedro Demo, o que faz aumentar a preocupação da população caso o processo de deterioração não seja impedido.

Elvis Amoras, um dos moradores da área, afirma o problema foi comunicado à Agência Distrital de Outeiro (Arout) ainda em março. Os desmoronamentos começaram há cerca de uma semana. "Parte das estruturas começou a cair no início de março. Um agente distrital até apareceu, mas só ficamos na promessa de que seria realizada manutenção, mas nenhuma providência foi tomada", contou.

Outro problema apontado por moradores do bairro é falta de iluminação pública na área. Os relatos apontam que faz cerca de um ano que a área não possui iluminação adequada e há trechos perigosos para tráfego, causando riscos de assaltos e acidentes de trânsito. "O local ficou muito perigoso para pedestres e banhistas. Agora, nesse período de feriado, aumentam os assaltos e já liguei várias vezes para o órgão público que faz a manutenção da iluminação pública de Belém e nada de aceitarem", disse Elvis.

A Arout comunicou, por meio de nota, que "...a escada que dá acesso à praia do Barro Branco já recebeu as equipes técnicas da Arout, Defesa Civil e Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e, diante do que foi observado pelos profissionais, houve a solicitação, em caráter de urgência, de uma avaliação sobre o risco da estrutura. O local foi isolado para evitar possíveis acidentes. A partir da avaliação, a Prefeitura adotará as medidas necessárias".

A nota da Arout diz que "...em relação à iluminação pública, o órgão também informou que a Prefeitura de Belém disponibiliza um serviço que possibilita a solicitação dos serviços desejados. Para ter acesso ao serviço é preciso baixar no celular o App Belém Iluminação Pública ou procurar o Departamento de Desenvolvimento Social (DDS) na administração de Outeiro".

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)