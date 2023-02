Ponte de Outeiro passa por últimos ajustes para entrega neste domingo

Um ano e um mês, após o acidente na ponte de Outeiro que interditou a principal ligação entre a ilha e a cidade de Belém, o governo do Pará entregou a ponte reconstruída, neste domingo (26). O movimento ficou intenso no sentido Belém/Outeiro, no início da ponte, onde servidores do governo do Estado dão os últimos retoques no local onde haverá o ato de entrega da ponte com a chegada do governador Helder Barbalho.

VEJA MAIS

reinauguração ponte outeiro Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal

A ponte Enéas Martins, mais conhecida como a ponte do Outeiro, tem 360 metros de extensão. A estrutura será entregue com dois vãos de navegação sobre o Rio Maguari. Um vão é de 100 metros de extensão e, outro, de 80 metros, que não havia na antiga estrutura inaugurada, no ano de 1986, pelo então governador do Pará, Jader Barbalho, agora senador pelo Estado.