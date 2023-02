Governador Helder Barbalho vistoria Ponte do Outeiro, que será entregue neste domingo

O governador do Estado, Helder Barbalho, vistoriou, no início da deste sábado (25), a ponte Enéas Martins, que dá acesso à ilha de Outeiro, distrito de Belém. A estrutura será entregue à população na manhã deste domingo (26), depois de passar por requalificação. Acompanhado do secretário de Estado de Transportes, Adler Silveira, o governador fez uma visita surpresa à obra, onde conversou e cumprimentou engenheiros e trabalhadores. “Vim aqui fazer um ‘spoiler’ e mostrar como está bonita a ponte do Outeiro, toda requalificada e estaiada. Vai trazer mais segurança e acessibilidade para quem mora e trabalha no Outeiro. Agradecendo todo o time que trabalhou incansavelmente nesse período”, destacou, em vídeo publicado nas redes sociais.

A obra demorou 12 meses e precisou ser feita depois que uma embarcação supostamente se chocou contra o pilar central da estrutura, que cruza o rio Maguary, fazendo com que rachaduras se abrissem na pista. Com a requalificação, a ponte, construída originalmente há mais de 30 anos, recebeu novo mastro central com 50 metros de altura, 16 estais (cabos de aço), revitalização de pilares remanescentes, nova pintura do guarda-corpo, asfaltamento e nova iluminação.O sistema de cabos-estais é semelhante ao utilizado na ponte União, que foi reconstruída na Alça Viária.

Travessias

Durante o período de interdição da ponte, o governo do Estado disponibilizou, de forma gratuita, navio, lanchas e balsas para fazer a travessia entre os distritos de Icoaraci e Outeiro.

