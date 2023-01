Acesso à ponte de Outeiro será novamente bloqueado na madrugada desta quarta-feira (18)

No dia 17 de janeiro de 2022, a colisão de uma balsa com um dos pilares de sustentação da ponte de Outeiro, causou a interdição da principal via de acesso à ilha, causando vários transtornos aos moradores. O tráfego foi liberado no último dia 31 de dezembro, porém, desde segunda-feira (16), a Secretaria de Estado de Transportes (Setran) interdita a ponte durante a madrugada, para os trabalhos de instalação da estrutura, que formará a viga central da ponte.

Pela terceira madrugada seguida, há um ano do acidente, a Setran informa que vai interditar o trânsito na área a partir de meia-noite. A previsão é de que o tráfego seja restabelecido às 5 horas da manhã. Durante o horário, uma balsa fica disponível, no final da rua Dois de Dezembro (Sétima Rua), em Icoaraci, durante todo o horário, para fazer a travessia de pedestres e veículos de todos os portes para o porto da Brasília, em Outeiro.

A previsão de entrega total da obra da ponte de Outeiro é ainda neste mês de janeiro, segundo informou a Setran no mês passado. A nova estrutura é construída pelo sistema de estais, semelhante às duas pontes da Alça Viária. A secretaria continua com os trabalhos de restauração total da estrutura, com a reconstrução dos vãos de navegação e dos pilares remanescentes, nova pintura, novo guarda-corpo e outros serviços.

Ponte teve liberação total de tráfego em dezembro

Enquanto isso, com a liberação total do tráfego contínuo, no final de dezembro do ano passado, o peso dos veículos de carga está sendo controlado em uma balança instalada na cabeceira da ponte, junto ao posto policial, para evitar a sobrecarga da ponte. A medida é para garantir que nenhum veículo trafegue com peso superior à capacidade permitida.

Segundo o titular da Setran, Adler Silveira, a liberação ocorreu após a instalação de oito dos 16 cabos (estais) projetados para garantir a sustentação da ponte no mastro central, que continua em obra, devendo atingir a altura de 50 metros nos próximos dias. "Com o avanço da obra, agora estamos na etapa de protensão aos cabos de aço antes que a massa endureça nos estais de aço, e com isso já liberamos o tráfego para qualquer tipo de veículo, seja de passeio, de transporte coletivo ou de carga. Também já iniciamos a última etapa da obra, com concretagem de 3,5 m em cada pilar e a instalação dos oito cabos restantes da ponte, para em seguida pôr uma nova pavimentação asfáltica, executar a sinalização, iluminação, para que possamos entregar uma ponte requalificada, com vãos de navegação de 100 metros, que irão garantir a segurança e eliminar o risco de colisões com a estrutura da ponte. Desta forma, vamos garantir o direito de ir e vir da população de forma segura", informou Adler Silveira.