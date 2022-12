Governo do Pará libera o tráfego total e contínuo na ponte de acesso a Outeiro

Uma boa notícia neste último dia do ano! A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) liberou totalmente o tráfego contínuo, sem o sistema "siga e pare", na ponte de acesso a Outeiro, distrito de Belém. Para evitar sobrecarga na estrutura está sendo controlado o peso dos veículos de carga, em uma balança instalada na cabeceira da ponte, junto ao posto policial. A medida é para garantir que nenhum veículo trafegue com peso superior à capacidade permitida.

Segundo o titular da Setran, Adler Silveira, a liberação ocorreu após a instalação de oito dos 16 cabos (estais) projetados para garantir a sustentação da ponte no mastro central, que continua em obra, devendo atingir a altura de 50 metros nos próximos dias. "Com o avanço da obra, agora estamos na etapa de protensão aos cabos de aço antes que a massa endureça nos estais de aço, e com isso já liberamos o tráfego para qualquer tipo de veículo, seja de passeio, de transporte coletivo ou de carga. Também já iniciamos a última etapa da obra, com concretagem de 3,5 m em cada pilar e a instalação dos oito cabos restantes da ponte, para em seguida pôr uma nova pavimentação asfáltica, executar a sinalização, iluminação, para que possamos entregar uma ponte requalificada, com vãos de navegação de 100 metros, que irão garantir a segurança e eliminar o risco de colisões com a estrutura da ponte. Desta forma, vamos garantir o direito de ir e vir da população de forma segura", informou Adler Silveira.

A previsão de entrega total da obra da ponte de Outeiro é janeiro próximo. A Setran continuará com os trabalhos de restauração total da estrutura, com a reconstrução dos vãos de navegação e dos pilares remanescentes, nova pintura, novo guarda-corpo e outros serviços.

O movimento de veículos foi intenso pela manhã seguinte à liberação da ponte. Com a normalização do tráfego, a Setran encerrará todas as operações de transporte fluvial mantida no trecho entre os distritos de Icoaraci e Outeiro. A operação de tráfego terrestre na área conta com apoio de agentes do Detran (Departamento de Trânsito do Estado), Semob (Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém), da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e do Corpo de Bombeiros Militar.

A ponte de Outeiro entrou em obras em janeiro deste ano após ter dois pilares de sustentação destruídos por uma embarcação. O governo do Estado trabalha, desde então, para entregar uma nova estrutura, construída pelo sistema de estais, semelhante às duas pontes da Alça Viária.