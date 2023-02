A ponte Enéas Martins, popularmente conhecida como Ponte do Outeiro, será entregue no próximo domingo (26), às 9h. A estrutura foi reconstruída em um novo projeto arquitetônico moderno, que utiliza um mastro central de 50 metros de altura e cabos estais que garantem a segurança da navegação sob a ponte. A entrega contará com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho.

“Nós vamos entregar a ponte do Outeiro para, definitivamente, ter essa página virada e o acesso entre Icoaraci e a Ilha facilitado e plenamente restabelecido, entregando à capital paraense uma estrutura moderna e segura”, explicou o governador Helder Barbalho.

Para quem mora em Outeiro ou trabalha na região de praia, a expectativa é grande pela entrega da estrutura. O dono de um restaurante na praia do Amor, Ronaldo Ferreira, conhecido como Neco, comenta que está otimista com a entrega da ponte. "Vimos nosso movimento de clientes cair bastante com a avaria da ponte, e a partir de agora espero que com entrega da ponte melhore e as pessoas voltem a frequentar a praia de forma mais constante", detalha o comerciante.

O garçom Ronicley Pereira, que trabalha há mais de dez anos nas barracas da praia do Amor, também espera uma melhor movimentação de banhistas. "Com a ponte em total atividade é bom pra todo mundo, para quem trabalha aqui e para quem gosta de vir passear", detalhou

A estudante Samily Melo vem de forma frequente a praia do Amor, em Outeiro, "é uma praia muito boa, e a renovação da ponte é ótima pra quem vive aqui como eu e precisa ir e voltar para Belém todo dia para trabalhar", destacou.

A obra

Nesta última semana de obra, a ponte do Outeiro passa por serviços de acabamento e desmobilização da estrutura que compõe o canteiro de obra flutuante. No local, balsas e guindastes garantiram, durante 12 meses, a reconstrução da estrutura que teve um de seus pilares ruídos. No local, a ponte foi reconstruída com um novo projeto arquitetônico, que dispõe de sistema de cabos estais, garantindo mais segurança na navegação na área, ampliando os vãos de navegação de 40 metros para 100 metros nos pilares sob a pista de rolamento da ponte.

A ponte do Outeiro tem 360 metros de comprimento. Com a obra, ela ganhou 16 cabos estais, cada um pesando cerca de duas toneladas e com 70 metros de extensão, além de um mastro central com 50 metros de altura.