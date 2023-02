Nova ponte de Outeiro será entregue neste domingo pelo governo do Estado

A nova ponte Enéas Martins, que dá acesso a Outeiro, distrito de Belém, será entregue na manhã deste domingo (26) pelo governo do Pará. A estrutura precisou ser reconstruída depois de um dos pilares ser derrubado com o choque de uma embarcação, em janeiro do ano passado. A retomada do trajeto rodoviário entre Icoaraci e Outeiro deve beneficiar mais de 100 mil habitantes, de acordo com a administração pública estadual.

Com mecanismos mais modernos e seguros, a ponte conta com um sistema de cabos estais e se assemelha às que ficam sobre os rios Guamá e Moju, no complexo da Alça Viária. São 16 cabos, com cerca de duas toneladas cada um, que foram fixados em um mastro central com 50 metros de altura. Esse método permitiu que o vão entre os pilares sob a ponte passasse de 60 metros para 100 metros, criando um canal de navegação amplo, para impedir novos choques com embarcações.

A extensão da ponte é de 360 metros, e são 12 metros de altura, da laje da estrutura até o rio. Também foram feitos a revitalização dos pilares remanescentes; retirada de pilares excedentes, desnecessários para o processo de estais; pintura de passarela de pedestres e ciclovias; novo pavimento asfáltico; e nova iluminação. A reconstrução da ponte gerou cerca de 150 empregos diretos e quase 500 indiretos.

Melhoria

Para o governador Helder Barbalho, que participará da entrega da obra neste domingo, às 10h, a conclusão da obra “vira uma página”. “Nós vamos entregar a ponte do Outeiro para, definitivamente, ter essa página virada e o acesso entre Icoaraci e a Ilha facilitado e plenamente restabelecido, entregando à capital paraense uma estrutura moderna e segura”, garante.

Já o secretário de Estado de Transportes, Adler Silveira, diz que entregar a ponte de Outeiro concluída representa o compromisso que o governo do Estado mantém com a mobilidade e segurança nas estradas. “A população da Região Metropolitana de Belém contará com uma ponte moderna, segura e iluminada, otimizando o fluxo de veículos no acesso às praias do Outeiro, incentivando o turismo nas sete praias fluviais, estimulando o comércio e, principalmente, garantindo que as pessoas tenham o direito de ir e vir com total segurança”, ressalta.

A comerciante Talita Coelho Ferreira é uma das pessoas que moram na Ilha e diz que é um “alívio” poder contar com uma obra desse porte, que traz conforto aos moradores. “Vai trazer de volta a nossa rotina, pois quando aconteceu o acidente nós vivemos momentos difíceis. Eu tenho uma loja de materiais de construção e tivemos problemas com transporte de mercadorias. Não era todo fornecedor que queria vir. E, como a travessia estava ocorrendo pela balsa, parte da ilha estava parada, com uma sensação de abandono. Com a retomada do trânsito já deu uma nova vida, e agora a gente vai poder, finalmente, voltar ao normal”, ressaltou a moradora.

Durante o período de interdição da ponte, o governo do Estado disponibilizou, de forma gratuita, navios, lanchas e balsas para fazer a travessia entre os distritos de Icoaraci e Outeiro. Agora, além da reconstrução da ponte, para melhorar a infraestrutura em transportes no distrito de Outeiro, o governo do Estado iniciará, nos próximos dias, a obra da segunda ponte, que será erguida em trecho da 7ª Rua de Icoaraci até o porto da Brasília, em Outeiro.