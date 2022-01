Cabos de aço serão colocados na ponte de Outeiro: obras levarão sete meses

O uso emergencial de cabos de aço, aos moldes da Alça Viária, será a solução para as obras que vão recuperar a ponte de Outeiro, interditada desde a última segunda (17), após um acidente que derrubou um dos seu pilares. É o que anunciou neste domingo o governo do Estado, em coletiva em que detalha as obras a serem feitas para reabilitar a via e dá detalhes sobre a investigação do acidente.

Segundo detalhou Adler Silveira, titular da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), os cabos de aço vão ser colocados a partir desta segunda-feira (24). Com isso, em 30 dias será feito um teste de carga que poderá liberar o tráfego para pedestres, motocicletas e bicicletas. A estimativa é de sete meses até a conclusão da obra. O governo, porém, ainda não detalhou os valores a serem investidos.

A recuperação, a ser feita no modelo de "ponte estaiada", deve permitir também a duplicação da pista que dá acesso a Outeiro, caso seja necessário fazer isso em um futuro próximo. Com isso, as obras não serão mais dedicadas à reconstrução do pilar que desabou.

Coletiva atualiza situação da recuperação e investigação do caso (Marcio Nagano)

Investigação



A Polícia Civil já está em posse do empurrador apontado como causador do acidente que causou a queda e um pilar da ponte que dá acesso do Distrito de Outeiro. A confirmação foi feita também neste domingo, durante o anúncio das obras de recuperação.

Segundo a polícia, a embarcação já está sendo periciada e as investigações estão avançadas, confirmou o delegado Daniel Castro, Diretor de Polícia Metropolitana.

