Mães denunciam falta de ventiladores e energia elétrica em escola no bairro da Pedreira

A falta de estrutura na Escola Estadual Salesiana do Trabalho, localizada no bairro da Pedreira, tem causado revolta nos responsáveis de alunos da unidade. "Há anos que a escola não passa por uma reforma", disse uma mãe que não quis se identificar.

Em tempos de chuva, a situação fica ainda mais difícil para os alunos, pois as salas ficam alagadas, sem a menor condição de permanecer assistindo às aulas.

"As salas do terceiro ano são uma vergonha. Há uma infiltração enorme, além de exalar odor de mofo", contou a denunciante.

Além desses problemas, as denúncias também afirmam que em algumas salas de aula não há nem mesa para os professores ministrarem as aulas. "Tentamos falar com a diretora sobre os problemas, mas ela não deu atenção", desabafou.

Os responsáveis também relatam insatisfação com o fato da escola cobrar um valor pelo uniforme dos alunos. "É muito fácil barrar os alunos na porta por falta de uniforme, mas ao entrar na escola não tem o mínimo de condições para estudar nessas salas de aula", finalizou a denunciante.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) e aguarda o retorno da secretaria.

