Caminhões de carga causam congestionamento na avenida Augusto Montenegro

Condutores, ciclistas e pedestres reclamam do problema diário feito por caminhões de carregamento que, entre as terças e quintas, a partir das 7h, estacionam em fila dupla na avenida Augusto Montenegro, entre a rua Andorinhas e passagem Boaventura, sentido Icoaraci. O problema atrapalha o percurso de condutores de moto e carro na área.

O administrador Anderson Santos, 42, utiliza a via diariamente e reclama sobre o congestionamento frequente. "Falta de agente de trânsito, o órgão responsável pela fiscalização é inoperante, sem planejamento, sem controle. O descaso é visto por todos. É todo dia a mesma coisa, caminhões fazendo fila tripla desde cedo", desabafou.

A situação deixa o trânsito lento, com risco de acidentes para ciclistas e pedestres e já causa transtornos há três meses, diz o denunciante. "Esse problema só vem aumentando, começou com um ou dois caminhões na via e, de uns meses pra cá, fica uma frota pela parte da manhã, engarrafando o trânsito", contou Anderson. "Me sinto frustrado, enquanto cidadão e impotente diante da situação, pois espero uma ação mais eficiente da Semob, mas não existe fiscalização", pontuou o administrador.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou, por nota, que mantém fiscalização regular com agentes de trânsito em rondas com viaturas e motocicletas, com o apoio do guincho, para coibir o uso do espaço do ciclista por outros tipos de veículos e estacionamento irregular e proibido para garantir a fluidez, realizando autuação quando há flagrante de infração e divulgando amplamente nas redes sociais da Semob.

"A Autarquia reforça que os agentes de trânsito realizam fiscalização nos principais corredores da cidade de Belém, inclusive a Av. Augusto Montenegro, que será intensificada. A Semob informa que enviará a equipe ao local para averiguar a denúncia e providências cabíveis, mediante flagrante, como autuação e até remoção do veículo com o guincho, com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB)", comunicou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)