Congestionamento na rotatória do 40 Horas causa transtornos a condutores e pedestres

A rotatória do 40 horas, localizada entre as avenidas Dom Vicente Zico, Hélio Gueiros e Independência, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, é motivo de transtornos para condutores e moradores da localidade. As reclamações são sobre o trânsito lento em horários de grande movimentação e que causam prejuízos para quem precisa passar pela área.

Um morador, que não quis se identificar, alega que os problemas ocorrem em diferentes períodos do dia e sempre em horários de pico, mas, nos fins de semana de feriado prolongado, “a área vira uma verdadeira bagunça". A denúncia afirma ainda que veículos trafegam nas ciclofaixas e atrapalham ciclistas e também transeuntes. "Essa situação me atrapalha muito, tanto no meu sair para o trabalho de casa, quanto a quantidade de veículos trafegando na ciclofaixa que fica bem na entrada da minha garagem", pontuou.

Por conta das tentativas de escapar do trânsito caótico, ocorrem acidentes entre motocicletas, carros de pequeno porte e veículos pesados. Os moradores alegam que é necessário a intervenção de agentes de trânsito na rotatória, pois é um ponto de confluência entre as avenidas da região. "Isso tudo ocorre porque falta um agente de trânsito para orientar os condutores. Se tivesse uma equipe diária no local, muitos problemas seriam evitados", disse o denunciante anônimo.

A estudante da Universidade Federal do Pará (UFPA) Luciana Capela, de 24 anos, alega que os transtornos causados pela rotatória começaram a atingir o trânsito da avenida Hélio Gueiros. "Logo no começo do 40 Horas, antes da rotatória, já começa o trânsito. Antigamente, era só na Mário Covas, agora atinge toda a Hélio Gueiros. Eu não sei o que que acontece, pois está uma calamidade. No horário das 16h, já começa o caos nas avenidas", disse.

Luciana diz que o congestionamento começa cedo, em torno das 8h. "Quando eu estou indo pra universidade, o engarrafamento é maior, por volta de 8h. Lá pelas 16h, o trânsito já fica ruim na rotatória. Porém, às 18h, o congestionamento se faz mais presente. Às vezes, os agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) aparecem na rotatória e mudam o trajeto de veículos. Isso causa transtornos, pois você precisa dá volta na Arterial 18, no trecho em frente ao conjunto Stélio Maroja", pontua a estudante.

Em nota, a Semutran comunicou que elaborou um projeto de readequação da rotatória do 40 Horas, entretanto, um dos retornos previstos no projeto teve a obra embargada por uma empresa de setor elétrico devido a área possuir um linhão de energia da companhia. "Em função do embargo, a Semutran ajustou o projeto e encaminhou para a sede da empresa em Brasília e está aguardando retorno para que a Secretaria de Saneamento e Infraestrutura retome as obras", acrescentou.

A Semutran também informou que mantém agentes de trânsito, em todos os dias, nos horários de pico na rotatória do 40 Horas para organizar o trânsito.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)