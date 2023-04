Ciclistas registram infrações de motoristas em ciclofaixas de Belém; vídeo

Trafegar com carro ou moto por ciclovias e ciclofaixas é uma infração gravíssima, como estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que resulta em sete pontos na carteira nacional de habilitação e quase R$ 900 em multa. Mesmo assim, diariamente, ciclistas veem o espaço reservado a eles ser invadido por algum motorista. Somente na manhã desta terça-feira (4), três flagrantes foram feitos em diferentes pontos de Belém: na avenida João Paulo II, na avenida Independência e na avenida Centenário. De janeiro a março deste ano, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) aplicou 349 multas por transitar nos espaços de ciclistas. Em média, são quase quatro multas por dia.

Um vídeo enviado à Redação Integrada de O Liberal mostra o trecho expandido da avenida João Paulo II. Na ciclofaixa, vários condutores de moto são vistos tentando escapar do trânsito lento. Nos 25 segundos de gravação, 21 motociclistas são flagrados cometendo a infração.

O estudante de Geoprocessamento Andre dos Santos, de 21 anos, estava a caminho da faculdade quando, no trecho da avenida Independência, entre a rodovia Mário Covas e a rotatória do bairro do 40 Horas, por volta das 7h30, deparou-se com um carro estacionado na área destinada ao tráfego de bicicletas. Ele precisou passar próximo de carros e motos para desviar do veículo e então retornar ao espaço reservado a ciclistas.

André conta que é comum observar motoristas avançando nas ciclovias da cidade, o que torna perigoso andar de bicicleta. "Todos os dias eu tenho que desviar de algum veículo estacionado, ou que optou por fazer ultrapassagem nas ciclofaixas. Nisso, o risco é todo nosso", diz. O estudante, que reside na avenida Augusto Montenegro, pedala cerca de 16 km por dia para estudar no campus da UFPA de Ananindeua. Sem fiscalizações, diz se sentir desprotegido. "Preciso me atentar o tempo todo para não ocorrer alguma tragédia comigo", lamenta.

Na avenida Independência, a ciclofaixa é vista como acostamento ou extensão da pista (Reprodução / Redes Sociais)

Ciclista lembra acidente causado por invasão de ciclofaixa

Em outro relato, um ciclista, que optou por ter a imagem preservada, afirma que faz uso das ciclofaixas para ir ao trabalho todas as manhãs. No registro enviado por ele, é possível observar várias motos passando bem perto dos ciclistas, na avenida Centenário próximo da avenida Júlio César. Essa situação é um gatilho para lembranças desagradáveis: ele já foi atropelado em condições semelhantes.

"Eu estava na ciclofaixa quando um motociclista me bateu. Eu me desequilibrei e caí, precisando ficar mais de 25 dias sem poder trabalhar. Por sorte, não foi nada muito grave, mas e se tivesse ocorrido algo pior?", questionou o ciclista, afirmando que o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Ele alerta sobre a necessidade de políticas de conscientização para que acidentes como o que sofreu, assim como os que já presenciou, sejam evitados. "Todos os dias alguém é atropelado, é empurrado ou joga a bicicleta para o canto da rua para fugir dos carros que invadem as faixas. Falta respeito e empatia com a gente", criticou.

Semob garante fiscalização frequente

Por nota, a Semob garante que “...mantém fiscalização regular com agentes de trânsito em rondas com viaturas e motocicletas para coibir o uso do espaço do ciclista por outros tipos de veículos, realizando autuação quando há flagrante de infração e divulgando amplamente nas redes sociais da Semob”.

Dados divulgados pelo órgão mostram que, no período entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2023, os motoristas cometeram 2.315 infrações como transitar (1.455) ou estacionar (857) ou parar (3, a menos grave) em ciclofaixas e ciclovias. "Por lei, os agentes de trânsito só podem autuar mediante flagrante. Ou seja, não podem fazer uso de vídeos feitos por usuários. Somente equipamentos regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) são considerados para comprovação e aplicação de multa, como é o caso do radar e câmeras de videomonitoramento. Daí a importância de denunciar”, diz o órgão.

Ainda na nota, a Semob informa que “...disponibiliza canais de atendimento para denúncias relativas ao trânsito pelas redes sociais da Semob (twitter, instagram e facebook) ou formalizadas à Ouvidoria, nos canais de atendimento: site https://semob.belem.pa.gov.br/, acessando a aba da Ouvidoria, e e-mail ouvidoria.semob@cinbesa.com.br. É preciso identificar nome completo, e-mail, telefone, endereço e a descrição da situação para providências”.

(*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)