Agentes de trânsito intensificam operações de fiscalização em Parauapebas

Para prevenir índice de acidentes e coibir atos ilícitos nas ruas de Parauapebas, sudeste do Pará, equipes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) do município reforça a fiscalização nas vias da cidade – um dos pilares da segurança do trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Em conjunto com outras forças de segurança do município, como a Guarda Municipal, a Polícia Militar e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), são realizadas constantemente operações especiais. A iniciativa faz parte da estratégia para redução de sinistros e maior segurança viária.

Durante as abordagens em operações especiais os agentes verificam as condições de regularidade do veículo, a documentação dos condutores, além de realizar o teste com uso de etilômetros, onde se verifica casos de alcoolemia, este último, está entre as ocorrências mais comuns constatado durante as fiscalizações.

Nos dois primeiros fins de semana de março, as forças de segurança já realizaram duas grandes operações e estiveram em pontos estratégicos para orientar e conscientizar condutores quanto ao respeito às leis de trânsito e, com isso, reduzir acidentes. Durante as operações, foram abordados mais de 290 condutores de veículos – entre carros e motocicletas, foram notificados 34 casos de condutores após apresentarem sinais de embriaguez e um motorista foi conduzido à Delegacia por desacato. Além disso, 40 veículos foram removidos ao pátio por irregularidades e realizadas 86 notificações de veículos em desconformidade com a lei.

Mais de 40 veículos irregulares foram recolhidos (Divulgação/ Arquivo/DMTT)

Segundo James Costa, coordenador de trânsito do DMTT, as operações buscam garantir as ruas mais seguras para todos. “Entendemos que manter motoristas na conformidade da lei cria uma cultura de reconhecimento da legislação de trânsito, diminuindo o risco de sinistros, causados em sua maior parte pela falta de respeito à regulação”, comenta o coordenador.

Ainda segundo o órgão, entre as notificações mais recorrentes estão: condução de veículo sem CNH, sem licenciamento e sem placa; falta do cinto de segurança e do capacete, e transitar em calçadas e na contramão.