Motoqueiro se arrisca no trânsito e leva sozinho pneus no próprio corpo em Ananindeua; vídeo

Um motorista foi flagrado conduzindo dois pneus no próprio corpo enquanto dirige uma moto. No vídeo é possível ver que o condutor tenta se equilibrar entre os carros, no meio de um avenida, em Ananindeua, na região metropolitana. Mesmo com o trânsito parado ele ainda tem dificuldade para realizar a manobra no veículo.

As imagens viralizaram na internet. O homem que conseguiu registrar a cena até brinca dizendo que os pneus seriam “itens de segurança”. Na verdade, o caso é considerado infração e gera multa. Assista ao vídeo:

Nas redes sociais, internautas criticam: “Zero fiscalização. Todo dia vejo uma bizarrice dessas pelo trânsito de Belém e região. Mas se for pra fazer arroz montam blitz gigantescas”, diz um internauta. “Que desrespeito! Nossa cidade está entregue as baratas”, falou outro.

Mas afinal, o que diz o Código Brasileiro de Transito?

Segundo o Art. 252, do Código Brasileiro de Transito, é proibido transportar pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas em motos. Essa é uma infração considerada média e gera uma mulda de R$ 130,16.