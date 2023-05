Buracos e lixos em ruas de Mosqueiro causam transtornos aos moradores

As ruas Pará e Comandante Ernesto Dias, ambas localizadas no distrito de Mosqueiro, em Belém, apresentam trechos esburacados devido à falta de manutenção e pavimentação asfáltica. É o que apontam moradores, que enviaram denúncias para o Eu Repórter. Pelos relatos, os transtornos ocorrem há mais de um ano. E ainda há reclamações em relação à limpeza das vias.

"Mosqueiro está abandonado. Pagamos nossos impostos e as ruas estão só buraco. Nós temos que escolher qual o buraco que se deve cair, pois até andar de bicicleta é difícil. A limpeza só funciona na avenida 16 de Novembro, mas as transversais estão só lixo, buraco e até o carro da polícia não consegui entrar", disse um morador que não quis se identificar.

O morador alega que na rua Comandante Ernesto Dias há problemas com descarte irregular de lixo. A comunidade afirma que, em cada trecho, há pontos de lixo doméstico e entulho, de modo que atrapalham o tráfego de pedestres e causam poluição visual. A via possui bastante fluxo de veículos pesados, como caminhões e carretas, o que piora os buracos existentes.

VEJA MAIS:

"Aqui na (rua) Comandante tem o depósito onde vende material de construção. Por causa disso, o fluxo de caminhão e carreta é grande e é só buraco. Não tem nenhum sinal de recapagem do asfalto. Em outra rua, até começaram a fazer a recapagem, mas não finalizaram", relatou o denunciante anônimo.

Moradores que procuraram o Eu Repórter afirmam que a rua Pará não recebe nenhum tipo de serviço de manutenção, como drenagem ou iluminação pública, há muito tempo. Eles também acrescentaram que há vários trechos esburacados, no qual viraram poças de lama. "Na rua Pará, faz anos que não tem uma limpeza. O asfalto só passa na frente, como se lá não tivesse morador. Tem idoso, criança, pessoas com deficiência, mas a rua é de difícil acesso. Fizemos um abaixo-assinado ano passado, pedindo que a rua fosse asfaltada, para termos uma moradia digna e nunca obtivemos resposta", criticou o morador.

A reportagem solicitou nota para a Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). A reportagem aguarda retorno dos órgãos.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, sob supervisão do Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)