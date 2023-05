Entulho atrapalha a passagem dos moradores da rua Bariri, em Mosqueiro

Há três meses que os moradores da rua Bariri, localizada no distrito de Mosqueiro, em Belém, reclamam da grande quantidade de entulho e lixo no trecho entre as ruas Natal do Murubira e Mendrot, no bairro do Chapéu Virado.

Segundo as informações apuradas, o entulho cresce a cada dia e o principal motivo é a falta de limpeza na área. Pessoas de outras ruas próximas ao trecho também contribuem para o crescimento do lixão, pois estariam despejando lixo na área.

A população denuncia ainda a falta de pavimentação e de saneamento básico, deixando a via sem condições para tráfego, tanto para pedestres quanto para veículos. "Já faz tempo que a rua recebeu manutenção, acredito que há mais de um ano que essa área não recebe reformas. Esgoto aqui nem em sonho, pois os entulhos não são o único problema, a rua está intrafegável e atrapalha o ir e vir dos moradores", disse um morador que não quis ter seu nome revelado.

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio do setor operacional da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), informou que o entulho da rua Bariri foi retirado, na manhã da última quinta-feira (4), obedecendo ao roteiro de coleta de entulhos.

"É importante destacar que a Prefeitura/Admos e Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) têm atuado diariamente nas vias de Mosqueiro com serviços de capinação, roçagem, limpeza das praias e coleta do lixo doméstico, além de combater os pontos irregulares de descarte de lixo", comunicou

A Admos solicita aos moradores que aguardem o carro coletor do lixo doméstico e procurem a agência distrital para fazer agendamento da coleta de entulhos.

A reportagem entrou em contato com os moradores para saber sobre a retirada do entulho, entretanto, os moradores afirmam que o acumulo de lixo continua na área, atrapalhando a passagem dos residentes. "Nem o entulho e nem os buracos da via foram resolvidos. Não está dando nem para passar de bicicleta", disse o denunciante anônimo.

