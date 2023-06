Buracos causam acidentes e prejudicam moradores da rua Revolução Cubana, em Belém

Moradores da rua Revolução Cubana, localizada entre as vias Osvaldo Cruz e Revolução Francesa, no bairro de Águas Lindas, atrás do Parque Estadual do Utinga, em Belém, reclamam da falta de saneamento e manutenção da área. O técnico em refrigeração Daniel Reis afirma que já teve prejuízos materiais por conta das poças de água, que causam transtornos tanto para pedestres quanto para condutores.

"Eu e meu tio já tivemos prejuízos nos veículos. Por conta do buraco, que é muito fundo, eu e a minha esposa caímos de moto. Entrou água no motor e tive um belo prejuízo. Vivemos um abandono total", contou Daniel.

A última vez que a rua recebeu manutenção foi há seis anos, segundo Daniel, alegando que, após a colocação de tubulações, não houve mais reformas. "Nós sofremos com a falta de saneamento e com as enchentes. Para trefegar é difícil e os condutores evitam entrar na rua", pontuou o técnico. "Tem casa que fica cheia de água. Quando chove muito é que fica pior, parece que nunca seca, pois as águas acumulam nos buracos, formando grandes poças de água ou lama", disse Daniel.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em nota, que não tem medido esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal. "A Sesan informa também que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, como a rua Revolução Cabana, no bairro de Águas Lindas", comunicou.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)