Sem manutenção, moradores tapam buracos na rua Coronel Juvêncio Sarmento, em Icoaraci 

Os moradores da rua Coronel Juvêncio Sarmento, localizada no bairro Ponta Grossa, do distrito de Icoaraci, em Belém, estão tapando buracos por conta própria diante da falta de manutenção na área. Segundo as denúncias, a via também possui entulho, sendo que a maior parte são restos de obras que foram abandonados pelo poder público.

"Essa é só uma das ruas que o órgão público não repara. Há muitos locais aqui nessa área que estão com a manutenção incompleta, porque todas as ruas dessa região foram abandonadas durante as reformas", disse um morador que não quis ter seu nome divulgado.

VEJA MAIS:

O denunciante anônimo afirma que a rua não recebe pavimentação asfáltica há mais de cinco anos e que, por meio de coleta da própria comunidade, os moradores realizam a compra de materiais para tapar trechos esburacados e fazer a roçagem do mato alto que fica na via.

"Nós, moradores, tapamos os buracos, porque a equipe de manutenção da prefeitura passa pelas vias principais, mas não vem aqui realizar serviços de limpeza e manutenção. Essa rua só foi pavimentada uma vez, teve apenas uma manutenção em que vieram mexer na via, mas não terminaram e abandonaram a obra", contou o denunciante.

"A gente se sente em uma situação de abandono, sendo que nós pagamos todos os tributos para termos saneamento e ruas asfaltadas. O pior é que, além de não reformarem as vias, jogam restos de obras aqui", pontuou o morador.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em nota, que vai enviar uma equipe ao local para verificar e tomar as medidas cabíveis. O órgão municipal também disse que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp 91 98499-0059.

"Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A Sesan solicita à população que contribua com essa fiscalização e, ao observar o descarte irregular de entulho em local indevido, entrar em contato imediato com o órgão", comunicou a Sesan.

A reportagem pediu nota para a Agência Distrital de Icoaraci (Adic) e aguarda retorno do órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)