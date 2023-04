Em Icoaraci, denunciantes afirmam que estrada da Maracacuera está intrafegável

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre as péssimas condições da estrada do Maracacuera, no Km 5, próximo ao residencial Viver Maracacuera. Segundo os relatos, o local está com o asfalto desgastado, aparecendo o barro do revestimento da pista, além dos buracos em quase toda a sua extensão. O pedido dos moradores é para que Prefeitura realize um trabalho de pavimentação na área.

A via, que garante acesso a alguns lugares de Icoaraci, não possui ciclofaixas e passarelas, levando os ciclistas e pedestres a se arriscarem andando pelo meio dos carros que precisam fazer uso da estrada. De acordo com as informações de um denunciante em anonimato, a rua tem muitos buracos e alguns pioraram por causa das fortes chuvas e pelo peso de veículos de cargas, que trafegam pelo local.

Nas imagens cedidas à reportagem, é possível observar um carro transitando lentamente pela via, a fim de evitar cair nos buracos existentes. "Vez ou outra, cai algum carro, que saem com os pneus furados ou alguma coisa quebrada", diz.



Ainda com base nos relatos, os empresários da área realizam trabalhos de manutenção da pista, como colocar aterro e pedras nos buracos, a fim de amenizar a situação, pois a condições precária da estrada também afeta o comércio local. A via também está tomada por mato que cobre boa parte da estrada, dificultando ainda mais a circulação.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

