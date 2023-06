Buraco atrapalha fluxo de carros e pedestres na avenida Bernardo Sayão, no Guamá

Um buraco na avenida Bernardo Sayão, no trecho entre a travessa 20 de Fevereiro e passagem João de Deus, no bairro do Guamá, em Belém, está atrapalhando o tráfego na área. Os moradores afirmam que a abertura possui mais de um metro de profundidade e, para que não ocorram acidentes, tiveram a iniciativa de jogar pedras e um pilar, resto de material de construção, para sinalizar o problema aos condutores da via.

Segundo os denunciantes, a situação já foi reportada para o órgão competente, porém nada foi feito para que o buraco fosse tampado. Um morador, que não quis se identificar, conta que o problema está causando congestionamento e atrapalhando o fluxo de carros e pedestres. "Se os caminhões grandes e carretas tentarem passar pelo lado esquerdo do pilar, podem bater nas árvores que estão nessa área. Está um caos para trafegar", disse.

O denunciante anônimo explica que o pilar foi colocado para sinalizar a via e evitar que o buraco aumentasse com a passagem de veículos grandes. Ele também acrescentou que o trecho é uma área de bastante fluxo de pedestres, pois há uma parada de ônibus, no qual os usuários precisam atravessar e aguardar no ponto de coletivos.

"Também é uma área de comércio e muita gente caminha por essa calçada. Tem ainda o canteiro central, onde crianças andam de bicicleta e brincam. Antes de atravessar a faixa, elas ficam na calçada. Imagine que um carro ou um caminhão vem trafegando e se depara com o pilar no meio da pista, o condutor vai precisar desviar e pode acabar atingindo uma criança", disse o morador.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota, que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, como a avenida Bernardo Sayão, entre o trecho citado no bairro do Guamá. "A Secretaria informa também que vai enviar uma equipe técnica ao local para verificar a situação e tomar devidas providências", comunicou.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)