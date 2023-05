Buraco atrapalha tráfego de veículo na estrada da Providência, em Ananindeua

Um buraco na estrada da Providência, entre a passagem União e a rodovia BR-316, tem atrapalhado o trânsito há cerca quatro meses. Os moradores denunciam a falta de manutenção nas vias da área, um problema antigo enfrentado por eles. Segundo os relatos, o asfalto cedeu, prejudicando quem vive ou precisa passar pelo local.

"Ocorre muito esse afundamento do asfalto, já tem outras partes que cederam ao longo da via da Providência. Tem um tubo que leva as águas e, quando ele quebra, o asfalto vai afundando", disse um morador que pediu para não ser identificado.

VEJA MAIS:

Os moradores alegam que há outros trechos esburacados ao longo da estrada da Providência e se preocupam com os riscos de acidente na via. "Há tempo que nós, moradores, colocamos esses paus para sinalizar o buraco, pois atrapalha e muito a passagem dos veículos. Já pensou um motoqueiro passar com o veículo e a moto ficar dentro do buraco? Ele é lançado para longe", pontuou o morador.

Apesar de colocarem paus para sinalizar o buraco, os moradores alertam que, devido ao trânsito, a iniciativa não é suficiente e pode, a qualquer momento, ocorrer um acidente no local.

A Redação Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a Secretaria de Saneamento de Ananindeua (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)