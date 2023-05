Veículos abandonados causam acidentes e riscos de assaltos na Cremação

Moradores da travessa 14 de Março, próximo à esquina da rua dos Pariquis, no bairro da Cremação, em Belém, reclamam da presença de veículos abandonados no recuo da via e que atrapalham o trânsito local. Moradores alegam que o problema, além de causar congestionamento, também causa acidentes. Há ainda a queixa de assaltos, já que os veículos servem de esconderijo para criminosos.

"As oficinas que funcionam nesta área deixam carros no recuo, atrapalhando o trânsito e tirando a visão dos motoristas que atravessam a rua Pariquis. Eles deixam os carros, pois os mecânicos reutilizam as peças para colocar em outros veículos", explicou um morador que não quis ter o nome revelado.

Pessoas em situação de rua costumam utilizar os automóveis abandonados como banheiros, segundo as denúncias. Em períodos de alagamentos, os veículos ficam flutuando em meio à via e atrapalham a passagem de pedestres. Os moradores temem que os veículos causem mais prejuízos, pois houve registros de acidentes.

"As crianças ficam brincando nesses esqueletos de carro e correm o risco de pegar doenças. Esses veículos também servem de esconderijo para ladrões. Nós já sofremos com alagamentos, agora corremos o risco de assaltos por bandidos que se escondem nos carros. Temos dificuldades de atravessar a rua, pois os carros tiram a nossa visão. Precisamos de ajuda!", desabafou o denunciante.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou, por nota, que realiza fiscalização em rondas com agentes em viaturas e motocicletas, com o apoio do guincho. "A Semob vai encaminhar equipe ao local para averiguação e, caso seja constatada a irregularidade, o órgão tomará providências, como a aplicação de multas e remoção dos veículos", disse.

A Semob também acrescentou que disponibiliza seus canais de atendimento para receber esse tipo de denúncia: nas redes sociais (twitter, instagram e facebook) ou junto à Ouvidoria, pelo site da Semob (belém.pa.gov.br), pelo e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou pelo WhatsApp (91) 98415-4587.

(Vitória Reimão, sob supervisão do Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)