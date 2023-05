Carros estacionados de forma irregular obstruem passagem de moradores em rua do bairro do Marco

Moradores da passagem Odete Martins, localizada ao lado do Hospital Adventista de Belém, no bairro do Marco, estão se deparando com dificuldades para transitar no local, pois, segundo denúncias, carros e motos são estacionados diariamente de forma irregular. Por se tratar de uma rua estreita, o local passou a ser usado como estacionamento por motoristas que visitam espaços próximos, como colégios e hospitais.

Uma pessoa que mora na área há cinco anos e prefere não se identificar conta que os carros estacionam nas duas vias, e moradores precisam deixar os carros na esquina e ir andando para as suas casas. "A gente só consegue pegar o carro e colocar na garagem quase no final do dia, quando os carros estacionados começam a sair. O problema maior é quando a gente quer sair de casa, aí sim temos muita dificuldade", diz.

Com base nas informações repassadas ao Eu Repórter, os carros passaram a ser estacionados no local após ações regulares e trânsito em outras ruas consideradas "principais", como as travessas Angustura e Barão do Triunfo, onde costumavam estacionar.

Uma denunciante, que opta por não se identificar, mora na passagem Odete Martins há cinco anos e diz que o problema sempre ocorreu. No entanto, segundo ela, o fluxo de carros no local aumentou consideravelmente. "Só quem consegue passar são pessoas a pé. Ás vezes, nem moto passa de tão estreito que está o acesso para os carros", afirma.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou, por nota, que mantém a fiscalização regular na cidade, por meio de rondas com agentes em viaturas e motocicletas, e conta com o apoio do guincho e autua mediante flagrante de infrações de trânsito e remoção do veiculo quando necessário. "Em relação à denúncia referente a carros estacionados na Passagem Odete Martins, a Semob informa que enviará uma equipe ao local para verificar", comunicou

"A Semob informa que, de acordo com o Art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), da competência municipal, cabe aos agentes de trânsito a fiscalização de paradas, estacionamento e circulação de veículos (carros e motos), o que é feito regularmente, em consonância com o CTB. A autarquia disponibiliza canais de atendimento para a formalização de denúncias e reclamações de trânsito, como as redes sociais (facebook, instagram e twitter) e a Ouvidoria, pelo site semob.belem.pa.gov.br, pelo e-mail ouvidoria.semob@cinbesa.com.br ou pelo WhatsApp 98415-4587", disse.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)