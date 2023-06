Hospital universitário está com aparelho de tomografia quebrado, alerta paciente

O aparelho de tomografia do Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), localizado na rua dos Mundurucus, no bairro do Guamá, em Belém, está quebrado, denunciou a paciente Andresa Carvalho, de 40 anos, ao Eu Repórter. Segundo ela, há várias pessoas na fila de espera para o exame, mas, sem o aparelho, não há como fazer o tratamento de radioterapia.

Em nota, Hospital Universitário João de Barros Barreto informou que o “tomógrafo apresentou defeito no cabo de transmissão de imagem, porém segue funcionando, gerando imagens de menor tamanho que o padrão”. “Por esse motivo a radioterapia foi suspensa preventivamente, uma vez que a redução de imagem pode causar um erro de diagnóstico”, diz o texto enviado.

A paciente contou que só soube do problema quando foi para uma consulta com um especialista em Radiologia. "Ontem fui informada disso. O paciente com indicação para radioterapia só pode iniciar o tratamento quando passar pelo exame de tomografia, para fazer as marcações no corpo, entre outras coisas. Sem isso, não tem como iniciar a radioterapia. A lista tem dezenas de pessoas esperando, inclusive eu", disse.

De acordo com Andresa, uma enfermeira da área avisou que o aparelho estaria quebrado e que a direção do hospital está sem previsão de quando voltaria a realizar o exame. "Eu estou fazendo tratamento desde o ano passado. Já passei por quimioterapia, por cirurgia, mas agora preciso fazer radioterapia. Ontem, na consulta com o médico, fui informada sobre essa situação", acrescentou a paciente.

"Não podemos fazer nada, apenas aceitar a situação. A demanda é grande e só tem um aparelho de tomografia, velho e agora quebrado. Um hospital de referência e federal, não poderia estar acontecendo isso e ainda sem previsão de resolver. O câncer não espera", desabafou Andressa.

O HUJBB informou ainda que o “fabricante já foi contactado e já foi realizado o atendimento”. O hospital diz também que está “no aguardo do fabricante para que seja realizado o serviço e consequentemente a efetivação da manutenção, pois o mesmo ainda se encontra na garantia".

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)