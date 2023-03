Crianças internadas no Hospital Barros Barreto estão sem UTI Pediátrica

O Hospital Universitário João Barros Barreto (HUJBB) está sem Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-P), segundo as denúncias anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter. A regulação do hospital estaria realizando a internação de crianças em Unidade de Terapia Intensiva Adulto que não possui suporte para atendimento de pediatria.

"Já foram 33 internações pediátricas desde janeiro de 2022 até fevereiro de 2023. Os médicos de lá são para adultos e se recusam a prestar assistência às crianças. Nós enfermeiros da UTI também não somos especialistas em pediatria", disse o denunciante anônimo.

As obras para a criação de uma UTI Pediátrica no hospital estariam paralisadas, de acordo com as denúncias. Houve um processo seletivo para contratação de profissionais para a área, porém, até o momento, não foram chamados para atuar no local. "Atualmente, estamos com uma UTI lotada de adultos e com uma criança de um ano internada no mesmo espaço. As crianças correm risco de ficarem nesse local, pois existe toda uma Resolução da Diretoria Colegiada (RDC), regulamentação de como deve ser a terapia intensiva pediátrica", pontuou o denunciante.

Os enfermeiros da UTI protocolaram suas manifestações na Ouvidoria do Conselho Federal de Enfermagem. Além disso, encaminharam um ofício para a administração do hospital no dia 1º de março, solicitando providências. As denúncias citaram que a unidade chegou a receber recursos para montar uma UTI Pediátrica, mas os materiais foram encaminhados para montar leitos de covid-19, durante a pandemia.

"Semana passada, foi internada mais outra criança em estado grave na UTI Adulto. O mais absurdo é que nessa UTI não tem médico pediatra e nem uma equipe multiespecialista em pediatria. Até o momento, a administração não respondeu ao processo interno aberto pelos funcionários e outras equipes, como a de fisioterapia, também deram entrada em um processo interno", contou a denúncia.

Hospital nega risco às crianças



Em nota, o Hospital Universitário João de Barros Barreto – HUJBB (UFPA/Ebserh) informou que, em seu contrato com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), “não constam os atendimentos e o repasse de recursos para suporte em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-P)”.

"Atualmente, quando uma criança internada em um leito de enfermaria do hospital tem a necessidade de ser encaminhada para uma UTI, o HUJBB destina um dos leitos de UTI adulto, com profissionais habilitados, até que a criança seja estabilizada e/ou encaminhada para uma unidade contratualizada para este tipo de suporte", comunicou.

O órgão afirma que não é verídico as informações de que as crianças estão sendo colocadas em risco. "O hospital tem como prioridade a segurança dos pacientes e a humanização do atendimento, fatos que fazem com que seja referência e reconhecido na região", informou.

"De toda forma, o HUJBB está finalizando a construção da sua Unidade de Terapia Pediátrica, que poderá – no futuro – ser incluída dentro do contrato com a Secretaria de Saúde para início do serviço. Uma reunião com a Secretaria de Saúde está marcada para os próximos dias visando discutir o assunto", comunicou o hospital.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que no contrato firmado com o Hospital Universitário João de Barros Barreto constam apenas leitos SUS (Sistema Único de Saúde) de enfermaria pediátrica. Os casos que necessitam de internação em UTI pediátrica são regulados via Sistema Estadual de Regulação (SER) para hospitais que estão sob gestão estadual, visto que são eles que dispõem deste tipo de leito.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)