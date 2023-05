Homem invade hospital e atira contra ex-companheira; vítima está em estado grave

Um homem identificado como Cleuson Sousa de Moura, de 43 anos, invadiu um hospital e disparou cerca de cinco vezes contra a ex-companheira, Cleonice Maria Lima, de 46, na noite do último domingo (28). A vítima trabalhava na recepção do local no momento do crime e está em estado grave. Assista.

O caso ocorreu por volta das 21h, em Ceilândia, no Distrito Federal. Cleuson entrou no hospital do DF seguindo em direção à recepção e efetuou os disparos, cujo dois deles atingiram a vítima. Cleonice passa por cirurgia nesta segunda-feira (29). Ele foi preso momentos depois, em uma parada de ônibus.

Segundo informações, Cleonice tinha uma medida protetiva contra ele e não teria sido a primeira vez que o homem teria invadido o local atrás da ex-companheira. Os dois mantiveram uma relação que durou quatro anos, terminando em abril deste ano.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)