Modelo é assassinada pelo ex-namorado; autor tirou a própria vida após o crime

Um modelo de 23 anos foi assassinada pelo ex-namorado, em Guarulhos-SP, na noite da última quarta-feira (24). Aline Faria foi encontrada morta pelos policiais em um apartamento, com ferimentos causados por arma de fogo.

As autoridades também encontraram o corpo do autor do crime, que cometeu suicídio após o crime.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que um revólver calibre 38 e celulares foram apreendidos no local.

O velório da jovem ocorre na manhã desta sexta (26), no Cemitério Memorial Vertical Guarulhos. A cerimônia será aberta para familiares, amigos e colegas de trabalho.

O caso foi registrado como feminicídio e suicídio pelo 1º Distrito Policial (DP) de Guarulhos, que solicitou exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML).

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)