Atendente de farmácia é morta no trabalho com tiros no rosto pelo ex-companheiro

Uma mulher de 42 anos, identificada como Ana Flávia Pereira, foi morta no local de trabalho pelo ex-companheiro. O crime aconteceu na última quinta-feira (27), em Cubatão, na Baixada Santista. Ana Flávia era atendente de farmácia e foi assassinada com dois tiros no rosto.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o suspeito é ex-funcionário da farmácia e conseguiu fugir antes da chegada da viatura. A vítima, apesar de ter sido socorrida pelo Samu, não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo tratado como feminicídio e investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Cubatão.