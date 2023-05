Inconformado, ex-namorado arma emboscada e assassina modelo a tiros dentro de apartamento

FEMINICÍDIO

Polícia prende suspeito e investiga caso de feminicídio em posto de combustíveis em Belém

No local do ocorrido, o namorado da vítima, que é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), teria informado que ela supostamente pegou uma arma que estava no porta-luvas e atirou em si mesma