Adiado julgamento sobre mulheres mortas por militar da reserva da Aeronáutica ; famílias se revoltam

O julgamento de Joelson Alves de Souza, militar da reserva da Aeronáutica acusado de matar duas mulheres, em 2021, em Belém, foi adiado. A sessão desta quinta-feira (18) terminou após a defesa do réu alegar que ele está num quadro de depressão e demandar um exame de sanidade mental. O pedido foi acatado, revoltando familiares e amigos de Jessica Mesquita e Tamires Abdon, que aguardavam por um desfecho para o caso. Ainda não há nova data para retomada do julgamento.

Juliana Alves, tia de Jéssica, esteve na sessão. Chorando, disse que teve de reviver a dor da perda da sobrinha e saber que teria de esperar mais para uma conclusão. "A expectativa era de acabar ou amenizar com essa dor. O cara mata minha sobrinha com sete facadas e a amiga dela com 12 facadas e alega insanidade mental? É o machismo, querer ter poder sobre a mulher. Falei com ele antes da morte dela. Jéssica e Tamires não precisavam disso. Amiga só estava tentando ajudar ela a sair de um casamento abusivo, do qual ela abriu mão do sonho dela para poder sair de uma forma que não fizesse as pessoas desconfiarem que ela estaria com ele, um homem mais velho, por dinheiro. Ela trabalhava, tinha mestrado. Ela pensou nele até para ir embora", comentou.

Jéssica e Tamires foram mortas no dia 31 de janeiro de 2021, no bairro do Guamá. O crime ocorreu dentro de um residencial, na travessa Barão de Mamoré. Joelson era companheiro de Jéssica, que segundo a família da moça, vivia numa relação abusiva. Ela estava tentando se separar, mas o marido não aceitava. A moça havia pedido exoneração do cargo público de técnica de enfermagem no Hospital Barros Barreto e iria voltar no dia 10 de fevereiro para Pernambuco.

Tamires era amiga de Jéssica e estava ajudá-la a tentar sair de casa. A moça ofereceu abrigo à amiga. No dia do crime, ambas estavam na casa onde o casal morava. Uma briga ocorreu quando o Joelson chegou em casa. As duas foram esfaqueadas pelo militar da reserva. Tamires morreu tentando defender Jéssica. Uma delas, na luta corporal, conseguiu ferir o agressor, que foi socorrido e atendido no Hospital da Aeronáutica, mas posteriormente ficou internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência.

A Redação Integrada de O Liberal não conseguiu contato com a defesa de Joelson.