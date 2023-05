Polícia prende suspeito e investiga caso de feminicídio em posto de combustíveis em Belém

​Uma mulher, que não teve identidade divulgada, foi morta a tiros na madrugada desta quarta-feira (24) dentro de um carro estacionado em um posto de combustíveis, na avenida João Paulo II, bairro do Marco, em Belém. O namorado da vítima, que é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), é o principal suspeito do crime e foi preso em flagrante. Um amigo do casal foi ouvido pelas autoridades e liberado. O caso está sendo investigado como feminicídio.

Uma fonte da polícia detalhou à reportagem de O Liberal que três pessoas estavam dentro do veículo, sendo um casal e o amigo, que era o motorista. Todos estavam apenas de passagem por Belém e haviam acabado de sair de um restaurante.

No posto de combustíveis, o amigo do casal teria ido ao banheiro. Quando retornou, a mulher já estava morta. Ai​​nda segundo a fonte ouvida pela reportagem, ao amigo, o namorado informou que a mulher teria pego a arma que estava dentro do porta-luvas, municiado e atirado em si mesma. Não há detalhes se o casal estava discutindo antes e nem mesmo se o suspeito teria tentado evitar o suposto suicídio.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para fazer a análise e remoção do corpo. O exame de necropsia vai determinar a causa da morte. No local, os peritos coletaram elementos e vestígios para traçar a dinâmica do ocorrido.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Por meio de nota, a PC informou que “o caso é investigado pela Delegacia de Feminicídio, localizada na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM/Belém)”. “Uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de feminicídio e está à disposição do poder judiciário, diz o comunicado da instituição.