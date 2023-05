Suspeito de feminicídio faz 5 pessoas reféns em Salvador, entre elas 3 crianças

Dois adultos e três crianças estão sendo mantidos reféns por um homem na manhã desta segunda-feira (15), no bairro de Águas Claras, em Salvador. O suspeito invadiu um imóvel durante o cumprimento de um mandado de prisão contra ele por feminicídio - ele teria assassinado a ex-companheira, Mayara Soares dos Santos, de 23 anos, em abril de 2021.

VEJA MAIS

O homem fez a família que estava no imóvel refém. Equipes da Policias Civil e Militar já estão no local tentando negociar com o suspeito. A negociação também está sendo acompanhada pelo pai e a atual companheira do homem, que foram chamados pela polícia. O suspeito ainda não teve o nome revelado.