Temporal deixa 8 mortos no RS; 18 pessoas estão desaparecidas

Pelo menos oito pessoas morreram após a forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul (RS) nesta terça-feira (30.04). Outras 18 pessoas seguem desaparecidas até a manhã desta quarta-feira (01.05). Dois helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) foram enviados ao Estado para sobrevoar os municípios mais afetados pelo temporal e ajudar nas buscas. As aeronaves sobrevoarão a região de Santa Cruz do Sul, Sinimbu e Candelária, em busca de pessoas ilhadas.

Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que conversou com o governador do RS, Eduardo Leite, e colocou o governo federal à disposição para ajudar no que for necessário. Lula afirma que acionou também os ministérios da Integração, Defesa e Comunicação. "[O] Governo federal irá se somar aos esforços do governo estadual e prefeituras para atravessarmos e superarmos mais esse momento difícil, reflexos das mudanças climáticas que afetam o planeta", disse o presidente.

O temporal desta terça-feira também destruiu casas e pontes, derrubou árvores e encostas. Pessoas e animais ficaram ilhados em alguns municípios.

O governador Eduardo Leite falou sobre os esforços para ajudar os atingidos pelo temporal desta terça-feira e alertou para o risco de mais chuvas no Estado.

"Começamos o dia com a triste notícia de que já são 8 mortes causadas pelo temporal desta semana no Estado. Seguimos trabalhando intensamente para localizar os desaparecidos e garantir a segurança das comunidades em áreas de risco. Infelizmente, ainda há previsão de mais chuva", disse.