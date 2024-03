VÍDEO: Temporal provoca estragos e afunda porto hidroviário em Juruti nesta quinta-feira (28)

Um temporal atingiu o município de Juruti, no Baixo Amazonas, região oeste do Pará, nesta quinta-feira (28) à tarde, provocando uma série de estragos na área portuária. Embarcações de pequeno e médio porte afundaram e o porto hidroviário da Lancha Tapajós foi destruído. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o exato momento em que essa estrutura e as embarcações que estavam atracadas vão a pique na orla do município.

O porto é utilizado para o embarque e desembarque de passageiros e tem importância crucial para o funcionamento de serviços e escoamento de mercadorias no município. Até o começo desta noite ainda não havia informações sobre mortes, apenas danos materiais.

As primeiras informações são de que os naufrágios foram provocados pela ocorrência atípica de ventos de grande velocidade na região. Ao longo desta quinta-feira, o município foi castigado pior chuvas fortes e ventanias. Com isso, as águas do rio ficaram agitadas (fenômeno conhecido como banzeiro), atingindo as embarcações.

No momento da tempestade, havia duas balsas no porto hidroviário. Acredita-se que uma delas sofreu uma rachadura na parte metálica, o que fez com que a água penetrasse no interior da embarcação e a estrutura inteira afundasse. Funcionários da empresa que administra o porto ainda tentaram evitar o prejuízo, mas não houve muito o que pudesse ser feito.

A Defesa Civil Municipal atua no levantamento dos estragos provocados pela chuva. A Reportagem Integrada do Grupo Liberal também está em busca de mais informações sobre o assunto.