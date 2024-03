Temporal no ES: sobe para 20 o número de mortos; chuvas deixaram 7 desaparecidos

O forte temporal entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada de sábado (23), no sul do Espírito Santo, deixou um rastro de destruição. O cenário até agora é de ao menos 20 mortos, sete desaparecidos e mais de sete mil pessoas fora de casa. O governo do estado decretou situação de emergência em 13 municípios.

Nesta terça-feira (26), a Defesa Civil Estadual divulgou um boletim, atualizando o número de desaparecidos de seis para sete. Todos são da cidade de Mimoso do Sul. Além de vidas perdidas, o prejuízo passa pela perda de roupas, móveis e documentos, casas, lojas, escolas e prédios públicos destruídos, carros e caminhões arrastados e a falta de energia, água e até comida.

Mortes e desaparecimentos pelas chuvas

A cidade de Mimoso do Sul foi a mais prejudicada pela chuva. Por lá, foram ao menos 18 mortes. Outras sete pessoas estão desaparecidas no município, segundo a Defesa Civil estadual.

Entre os mortos que tiveram a identidade confirmada na cidade, cinco eram moradores de uma casa de idosos. São eles: Davi Gomes da Silva, 51 anos; Gilda Hastenreiter Leite Chalito, 50 anos; Ester Santanna dos Santos, 26 anos; Flávia Barboza Almeida, 20 anos; e João Carlos Alves Ferreira, 58 anos.

Além dessas vítimas, as outras 12 identificadas são: Adair Antônia Fernandes Medeiros, 43 anos; Leonardo Fernanes Medeiros de Souza, 6 anos; Denise Beraldes Mendes; Lorena Moraes Miguel, 17 anos; Luzia Catarina de Souza Gonçalves; Rosa Tome Poldi; Antonio Marcos Fernandes de Souza; Nelson Martins; Rodrigo Moraes Miguel, 23 anos; Sergio Luiz de Souza; Regina Montella Vançato; Denise Ramos Vançato; e Heloísa Cornélio Pastor, 8 anos.

Em Apiacá, cidade vizinha a Mimoso, duas mortes foram confirmadas. São elas: Clara Treggi Moutinho, de 87 anos; e José Ricardo de Oliveira Queiroz, 64 anos. A polícia não divulgou a idade de todos os mortos confirmados e orientou apenas que possíveis familiares compareçam ao local para iniciar o processo de checagem da identidade e liberação.

O último boletim divulgado pela Defesa Civil estadual aponta que, até a tarde desta segunda-feira (25), sete pessoas ainda estavam desaparecidas, e todas eram moradoras de Mimoso do Sul.

Desalojados e desabrigados no Espírito Santo

No sul do Espírito Santo, as chuvas deixaram, ao todo, 7.296 pessoas desalojadas, que foram para a residência de familiares ou amigos, e 408 desabrigadas, que perderam o imóvel e foram encaminhados a abrigos públicos.

As cidades são Vargem Alta (269 pessoas estão desalojadas), Mimoso do Sul (18 pessoas desalojadas e 12 desabrigadas), Bom Jesus do Norte (três mil pessoas desalojadas e 64 desabrigadas), Apiacá (4 mil desalojados e 332 desabrigados) e Muniz Freire (nove pessoas estão desalojadas).

Os núcleos de Defesa Civil municipal das cidades atingidas ainda estão realizando um levantamento de todos os prejuízos causados pela chuva. Não foi possível precisar o número de ocorrências atendidas pelo órgão, mas os chamados foram, principalmente, para alagamentos, deslizamento de terra, quedas de barreira.