VÍDEO: Morador flagra carros sendo arrastados por enxurrada em Mimoso do Sul

Um intenso temporal atingiu a região Sul do Espírito Santo durante a noite de sexta-feira (22) e a madrugada de sábado (23), resultando em acumulados de chuva que alcançaram até 295 milímetros em algumas localidades. A força das águas provocou estragos significativos, com carros sendo arrastados pelas ruas e até mesmo um caminhão do Corpo de Bombeiros sendo levado pela enxurrada em Mimoso do Sul. Não houve registros de feridos ou óbitos, conforme informado pelo governo estadual.

Além de Mimoso do Sul, outras cidades impactadas pelo temporal incluem Vargem Alta, Bom Jesus do Norte, Alegre, Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim e Alfredo Chaves. As ruas foram transformadas em verdadeiros rios de forte correnteza, evidenciando a intensidade das precipitações.

Um morador capturou em vídeo o momento em que seis carros foram arrastados. Veja!

Ainda na região, até um caminhão dos Bombeiros foi arrastado pelas águas na manhã de sábado. Segundo o coronel Amaral, subcomandante-geral da corporação no Espírito Santo, os bombeiros estavam em meio a uma ocorrência quando foram surpreendidos pelo incidente, porém todos estão em segurança. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil está operando em alerta máximo diante das chuvas na região Sul do estado. Até o momento, cerca de 101 pessoas foram desalojadas, sem registros de feridos ou vítimas fatais.

O relatório divulgado pela Defesa Civil do Espírito Santo destacou os acumulados de chuva nas últimas 24 horas, sendo que Bom Jesus do Norte registrou 295,4 milímetros, seguido por Mimoso do Sul com 228 mm e Muniz Freire com 193,8 mm. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para possíveis chuvas intensas na Região Sudeste do Brasil, com três avisos de diferentes níveis em vigor no Espírito Santo. O Boletim Meteorológico da Defesa Civil Estadual alerta para a continuidade das chuvas, especialmente nas regiões Sul, Serrana e Caparaó, com previsão de grandes acumulados.