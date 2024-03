Governo do ES anuncia decreto de emergência após quatro pessoas morrerem durante chuvas

Após a forte chuva que caiu em Mimoso do Sul, no sul do Espírito Santo, entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada deste sábado (23), a Defesa Civil confirmou a morte de quatro pessoas, e o governo anunciou que vai decretar situação de emergência. Outras cidades da região foram afetadas pelo grande volume de água acumulado.

Em vídeo divulgado, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, confirmou as mortes na cidade e falou da situação na região, mas não especificou um número. Ele foi até a cidade e disse que, durante o percurso, encontrou muitas barreiras. "A cidade está isolada. Temos pessoas que perderam a vida, que já foram encontradas sem vida. Não sabemos o número mesmo, mas tivemos prejuízos com mortes", disse. Confira a publicação:

Ainda segundo ele, a situação está "caótica" e Mimoso nunca viveu uma situação como esta. Mais cedo, durante entrevista ao Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, o governador afirmou que vai decretar situação de emergência em cidades do sul do estado que foram atingidas pela chuva. Isso, de acordo com o governador, vai facilitar o trâmite de ajuda humanitária de cesta básica, colchões e remédios.

Fortes chuvas provocam mudanças

Outra medida foi a transferência da base do Notaer para Cachoeiro, para ficar mais perto e dar suporte aos municípios, especialmente Mimoso do Sul. A Defesa Civil afirma que as equipes seguem trabalhando no local e o número de mortos pode se alterar ao longo do dia. As circunstâncias das mortes ainda não estão claras.

VEJA MAIS

Quanto ao atendimento, as estradas de acesso à cidade permanecem obstruídas e aeronaves do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) estão resgatando moradores da cidade. Já a Prefeitura de Mimoso e outros órgãos da cidade e do estado estão prestando atendimento à população.

A Defesa Civil estadual diz que ainda não é possível confirmar o número total de desaparecidos, desalojados e desabrigados, mas a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil informou neste sábado que opera em alerta máximo devido às chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo. No boletim das 11h, havia 1.205 desalojados no estado, sendo mil em Vargem Alta, um em Mimoso do Sul, quatro em Alfredo Chaves e 200 em Guaçuí.

A cidade de Mimoso do Sul é uma das mais afetadas pelo grande volume de chuva. Nas últimas 24 horas (até 11h deste sábado), foram registrados 231,8 milímetros da água, atrás apenas de Bom Jesus do Norte (304,2 milímetros).