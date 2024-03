Vídeo: após chuvas no Espírito Santo, enxurrada arrasta caminhão do Corpo de Bombeiros

Vários veículos foram arrastados por uma enxurrada após um forte temporal que atingiu o sul do Espírito Santo entre a noite desta sexta-feira (22) e a madrugada deste sábado (23), que acumulou 295 milímetros em algumas cidades. A força da água arrastou pelas ruas de Mimoso do Sul um caminhão do Corpo de Bombeiros, que foi levado pela enxurrada no município. O governo do estado não registrou feridos ou óbitos.

Foi um morador da cidade que registrou o caminhão dos Bombeiros sendo arrastado na manhã deste sábado. Segundo o coronel Amaral, subcomandante-geral da corporação no Espírito Santo, os bombeiros estavam em uma ocorrência quando o caminhão acabou sendo levado. Eles não ficaram feridos.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que a guarnição realizava atendimento quando a viatura da equipe foi arrastada pela correnteza da enchente. "Os militares estacionaram a viatura em local seguro e seguiram até o local do atendimento de bote, entretanto, o nível da água subiu rapidamente e atingiu a viatura. Não havia ninguém no veículo".

VEJA MAIS

Neste sábado (23), a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil opera em alerta máximo devido às chuvas que atingiram o sul do Espírito Santo. O estado contabilizava, pela manhã, mais de 100 desalojados. Um relatório da Defesa Civil do Espírito Santo mostrou o acumulado de chuva nas cidades capixabas. Bom Jesus do Norte acumulou 295,4 milímetros nas últimas 24 horas, seguida por Mimoso do Sul (228 mm) e Muniz Freire (193,8 mm).

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, que representa grande perigo, para a possibilidade de chuvas intensas na região Sudeste do Brasil.