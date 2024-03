Sobe para 7 o número de mortes pelas chuvas no Rio de Janeiro; vídeo

O número de mortes em decorrência das chuvas no Estado do Rio de Janeiro aumentou para sete neste sábado (23) pela manhã. Os dados são do Comitê de Chuvas RJ, responsável pelas ações de enfrentamento aos impactos do temporal. Em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, um homem perdeu a vida após ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia. Em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um homem se afogou quando o caminhão que dirigia caiu em um rio.

Na mesma manhã, em Petrópolis, uma criança de 4 anos foi resgatada com vida dos escombros, enquanto seu pai, de 25 anos, foi encontrado sem vida após o desabamento da residência familiar no bairro Independência. Cinco pessoas foram retiradas com vida do local, porém quatro óbitos foram confirmados. Em Teresópolis, também na Região Serrana, equipes do Corpo de Bombeiros estão empenhadas nas buscas por uma vítima possivelmente soterrada sob os destroços de uma casa que desabou na comunidade da Coreia. Dois sobreviventes foram resgatados pelos bombeiros, enquanto uma vítima fatal foi confirmada.

Para auxiliar nas operações de busca e salvamento, bombeiros militares especializados em resgates em desastres e cães farejadores do canil do Corpo de Bombeiros foram mobilizados.

No total, o Corpo de Bombeiros foi acionado para aproximadamente 100 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado, resultando no resgate de pelo menos 90 pessoas com vida. As situações de emergência envolvem cortes de árvores, deslizamentos de terra, desabamentos e inundações.

Durante a madrugada, os trabalhos de resgate foram interrompidos em diversas ocasiões devido aos riscos de novos desabamentos. A complexidade das operações persiste, especialmente devido às condições climáticas adversas no centro de Petrópolis. Por medida de segurança, parte da energia elétrica na região do bairro Independência precisou ser desligada para facilitar as ações dos bombeiros. Além disso, sirenes na região central da cidade alertaram sobre o risco de novas enchentes. A prefeitura declarou situação de emergência após a Defesa Civil registrar 150 ocorrências nas últimas 24 horas.