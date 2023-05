Criminoso, que fez família de Regina Duarte de refém durante assalto, é preso

Após três semanas, a Polícia Civil de São Paulo prendeu um dos envolvidos no assalto do filho da atriz Regina Duarte.

Nesta segunda-feira (08), o homem foi preso, mas outros três criminosos no roubo seguem foragidos.

No último dia 24 de abril, em São Paulo, a família de Regina Duarte foi feita refém durante a ação criminosa. Entre as vítimas, está o neto da atriz, que é uma pessoa com deficiência. As informações são do repórter Felipe Garraffa, do Brasil Urgente.

VEJA MAIS

Na ocasião, os criminosos invadiram a residência da família, que fica no condomínio no bairro Bela Vista, e roubaram diversos itens pessoais. Entre os valores roubados, estava US$ 15 mil, equivalente à R$ 75 mil. O quarto do neto de Regina foi invadido e ainda, um dos funcionários da casa também teria sido feito refém.

"A Polícia Civil investiga um roubo a uma residência ocorrido na noite de segunda-feira (24/04), na Rua do Candelabro, no bairro Bela Vista, em Santana de Parnaíba. Segundo o boletim de ocorrência, quatro homens armados surpreenderam a vítima, um homem de 52 anos, após abrir o portão para receber um prestador de serviço", informou a Secretaria de Segurança Pública.

"Ele e o outro homem foram rendidos, bem como uma funcionária e o filho de 14 anos, que estavam no interior da casa. O bando acessou a conta bancária da vítima e realizou transferências, além de roubarem um notebook, um celular, dois cartões de crédito e um simulacro de arma de fogo. As vítimas foram trancadas em um quarto e, posteriormente, a Guarda Civil foi acionada e compareceu ao local. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Santana de Parnaíba.", finaliza a nota da corporação.