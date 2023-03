Regina Duarte se desculpa por compartilhar vídeo xenofóbico de vereador

Regina Duarte se desculpou nas redes sociais após compartilhar a fala xenófoba do vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, que estava filiado ao Patriota, mas foi expulso após a viralização do vídeo em questão. "A partir das interpretações que fui recebendo a respeito do meu post com a fala do vereador Sandro Fantinel, tenho buscado mais informações sobre o caso das vinículas gaúchas e volto agora para um pedido de desculpas por ter abordado um assunto de que não tinha embasamento suficiente. Quem me conhece e me segue aqui sabe que não seria nunca do meu feitio apoiar xenofobia, preconceito e injustiça social", escreveu Regina.

Apoiadora declarada de Jair Bolsonaro, Regina Duarte chegou a ser secretária especial de Cultura na gestão do ex-presidente.

A atriz informou no post de pedido de desculpas que é filha de uma gaúcha com um cearense que viajou de pau-de-arara do Nordeste para o Rio de Janeiro. Ela alfinetou a existência de políticas assistenciais ao dizer que seu pai lutou por melhores condições de vida para criar sete filhos "num tempo em que não havia Bolsa Família".

Regina confessou que compartilhou o vídeo sem saber do que o vereador falava. "Ao assistir o vídeo dele eu senti que era a fala um agricultor defendendo seu trabalho de contribuir para diminuir o desemprego no país". Ela compartilhou o vídeo com o comentários da apresentadora da TV Bahia, Jéssica Senra, sobre as declarações do vereador gaúcho

A declaração desastrosa do vereador ofendeu baianos vítimas de trabalho escravo em vinículas da cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Uma operação do Ministério Público do Trabalho flagrou 215 pessoas mantidas em situação análoga à escravidão. Fantinel disse que as vítimas, a maioria procedentes da Bahia, são preguiçosos e sujos, além de ter minimizado a exploração dos trabalhadores.

Segundo as denúncias, as vítimas eram mantidas nas empresas contra a vontade, com jornadas exaustivas, alimentação imprópria para o consumo e só podiam comprar produtos no mesmo estabelecimento com preços altos e desconto no salário, além de relatos de tortura.