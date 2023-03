Vereador que ofendeu baianos vítimas de trabalho escravo é expulso do Patriota

Nesta quarta-feira (1º),o partido Patriota expulsou o vereador de Caxias do Sul (RS) Sandro Fantinel. A legenda considerou que ele em um discurso na Câmara Municipal, ofendeu trabalhadores encontrados em situação análoga a escravidão em Bento Gonçalves (RS).

O Diretório nacional do Patriota disse que a fala de Fantinel desrespeitou a dignidade humana. Segundo o partido, o vereador se referiu "de forma vil a seres humanos tristemente encontrados em situação degradante". Mesmo expulso do partido, o vereador pode seguir no cargo. Esse foi o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao julgar casos semelhantes.

Fantinel fez discurso preconceituoso

Em sessão na Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul, nesta terça-feira (28), o vereador disse aos agricultores gaúchos que "não contratem mais aquela gente lá de cima". "Única cultura que os baianos têm é viver na praia tocando tambor", disse ele, minimizando a exploração sofrida pelos trabalhadores.

Um total de 207 pessoas foram resgatadas na semana passada em condições análogas à escravidão. Elas atuavam na colheita e carregamento de uvas em Bento Gonçalves (RS). A maioria vinha da Bahia. Eles trabalhavam para uma empresa prestadora de serviço contratada pelas vinícolas Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi. As vítimas eram obrigadas a viver em um alojamento sujo, comendo comida estragada. Os patrões também usavam choques elétricos e spray de pimenta, segundo depoimentos

Conforme o Ministério Público do Trabalho, 195 vítimas já estão de volta ao seu estado de origem. Em audiência, o MPT propôs que os trabalhadores recebam R$ 600 mil por danos morais, além de R$ 1 milhão em verbas rescisórias.