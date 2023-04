Instagram marca nova postagem de Regina Duarte como fake news

Regina Duarte, ex-secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro, voltou a compartilhar informação falsa nas redes sociais. A atriz atribuiu a petistas a autoria da destruição causada por apoiadores do ex-presidente, no dia 8 de janeiro deste ano, aco compartilhar um vídeo no Instagram, mas a plataforma marcou a postagem como fake news.

A atriz vem colecionando advertências do Instagram. Ela já teve nove publicações marcadas como falsas pelo Instagram, este ano. No início de março, ao seguir a atriz, o usuário já recebia um alerta: "Tem certeza de que deseja seguir Regina Duarte? Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas diretrizes da comunidade".

Anteriormente, Regina Duarte atribuiu falsamente a suspensão da Operação Carro-Pipa ao presidente Lula, apesar do programa ter sido suspenso no ano passado por Bolsonaro, acusou Lula de aumentar o auxílio-reclusão para além do salário mínimo, disse que Lula não aumentaria o salário mínimo, que a faixa presidencial usada na posse era falsa, que a vacina contra a Covid-19 altera a genética e que a infecção causa doenças debilitantes, além de que os yanomamis em desnutrição eram venezuelanos e que o código-fonte das urnas eletrônicas não havia sido disponibilizado para inspeção.

Regina Duarte não comentou a nova advertência do Instagram.