Praça na Condor está com brinquedos quebrados e sem iluminação pública

Problemas estruturais na praça Princesa Isabel, localizada na avenida Bernardo Sayão, no bairro da Condor, em Belém, foram denunciados para a equipe do Eu Repórter. O morador e servidor público, Douglas Neves, 40, alega que, há seis meses, os brinquedos do local apresentaram defeitos, assim como os equipamentos de iluminação, deixando a área escura.

Praça Princesa Isabel Há buracos com água parada na área dos brinquedos Além dos buracos, os brinquedos apresentam falhas por conta da falta de manutenção A área é única opção de lazer gratuita para as crianças Muitos equipamentos estão enferrujados ou quebrados

"Essa praça tem playground com brinquedos quebrados, além da lama e água parada. As crianças brincam bastante aqui, pois é a única opção de lazer gratuita na área. Porém, com essas estruturas defeituosas, há riscos de acidentes, com toda certeza", alertou Douglas.

Segundo o denunciante, faz anos que a praça não passa por uma reforma de fato. "Eu me sinto indignado, pois pagamos impostos e o mínimo que esperamos é a manutenção da praça. Tem que ser revisado o plano de iluminação pública e que haja a troca das lâmpadas apagadas. Todos os moradores daqui pedem para que a Prefeitura faça uma manutenção periódica da praça", contou Douglas.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que realizou uma força-tarefa de análises e vistorias para que algumas praças de Belém sejam recuperadas. “A Seurb iniciou um processo de licitação específico para reformas e revitalização de praças. Após a homologação da licitação, o órgão municipal de Urbanismo vai iniciar um planejamento para fazer a revitalização de outros espaços da capital paraense que necessitam de reformas”, diz o texto enviado.