Praça do Distrito Industrial está sem iluminação pública, diz moradora

Pedestres e moradores reclamam da falta de iluminação pública em uma praça localizada entre a passagem Quarta e a rua Primeira, no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua. Eles alegam que já realizaram solicitações para a secretaria responsável, mas o problema, que já dura um ano, segue sem solução.

Por nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua (Sesan) informou que, no protocolo do departamento de iluminação pública, não consta nenhuma O.S de solicitação para o endereço relatado. "O bairro do Distrito Industrial está com 98% das ruas com o novo sistema de iluminação pública em LED, assim, as ruas do Conjunto Geraldo Palmeira encontram-se com as luminárias em pleno funcionamento", comunicou.

Uma moradora, que optou por não ser identificada, disse que o poste central da praça não acende há mais de três anos. "Só havia um equipamento que estava funcionando, porém, há um mês, ele apagou de vez. O local até fica um claro enquanto tem barracas com luzes. Os vizinhos deixam ligado suas luzes até um determinado horário, depois fica muito escuro", contou.

Moradores do conjunto Geraldo Palmeira estariam com medo de caminhar pela passagem Quatro e a rua Primeira, segundo os denunciantes, sobretudo no período da noite, devido ao ambiente soturno.

"Tem os postes de rua depois de tanto pedirmos, porém, há mais ou menos um ano, trocaram o equipamento para melhorar a iluminação, pois havia muito assalto nessa rua Primeira. Mas o poste central da praça, que é importante para a iluminação dessa área, está apagado assim como as outras lâmpadas", acrescentou a moradora.

A Sesan acrescentou que a praça, que está com tapume e sem iluminação pública, encontra-se em reforma e, no momento que for entregue à comunidade, terá área de caminhada, playground, academia ao ar livre e iluminação pública também em LED.

"É frustrante porque somos moradores dos arredores da praça. Além de não ter nada feito voltado para o povo (lazer), fica numa escuridão total. Nós já não temos asfalto, quando chove alaga tudo, pelo menos a iluminação poderia melhorar um pouco, junto com a questão da segurança", disse a denunciante.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)