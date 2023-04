'A área foi abandonada', diz moradora sobre a praça Dom Alberto Ramos

A praça Dom Alberto Ramos, localizada na avenida Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia, em Belém, está abandonada e sem guardas municipais há quatro meses, segundo denúncias feitas pelos moradores. De acordo com informações repassadas, a área possuía segurança e fiscalização e agora apresenta grande quantidade de mato alto, que se alastrou para área de brinquedos.

Uma denunciante anônima diz que frequentava a praça para jogar futebol três vezes por semana e ficou decepcionada ao ver o atual estado da área. Ela afirma que crianças não estão mais brincando nos espaços de lazer por conta da condição degradada.

"Todos os brinquedos infantis estão em estado precário com risco de machucar as crianças. Os espaços cobertos estão com risco de desabamento e o gramado está enorme, quase cobrindo a gente. Além disso, não tem mais guarda, deixa todos nós expostos à marginalidade e sem proteção", pontuou a denunciante anônima.

Outro problema são os banheiros e as áreas de descanso impróprias para uso. De acordo com as informações, o local para banheiros apresenta lixo e entulho, e o espaço com palco está pichado.



Praça dom Alberto ramos Entulhos e lixos Além do mato alto, há poças de água Pichação nos espaços públicos Equipamentos abandonados Mato alto na área de academia ao ar livre O local está sem guarda municipal Locais com risco de desabamento, segundo moradores Áreas abandonadas e sem limpeza

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que realizou uma força-tarefa de análises e vistorias para que algumas praças de Belém sejam recuperadas e que a “Dom Alberto Ramos já está na lista de praças que vai ser beneficiada com uma grande revitalização".

Também por meio de nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) explicou que, em meados de fevereiro de 2023, realizou ação de roçagem na praça Dom Alberto Ramos. A Semma também informou que na última sexta-feira (14), uma equipe técnica iria até o local para realizar a roçagem novamente. Os moradores confirmaram que houve a retirado o mato alto.

A Guarda Municipal de Belém (GMB) informa, por nota, que realiza patrulhamento na praça Dom Alberto Ramos. "O serviço é feito por meio de viaturas da inspetoria de área do distrito. A GMB informa ainda que vai intensificar o patrulhamento na praça", disse.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)